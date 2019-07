Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aschersleben (dpa/sa) - Ein Brand in einem Abfallunternehmen in Aschersleben (Salzlandkreis) ist vermutlich gelegt worden. Das Feuer brach kurz nach Mitternacht an mehreren Stellen in einer Lagerhalle aus, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Der Bau diente als eine Art Unterstand für Kunststoffreste und war nach allen Seiten frei zugänglich, hieß es. Der Brand wurde gelöscht. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf rund 15 000 Euro.