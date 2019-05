Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aschau am Inn (dpa/lby) - Ein Reisebus ist in Aschau am Inn (Landkreis Mühldorf am Inn) ausgebrannt. Die rund 40 Fahrgäste und der Fahrer blieben am Donnerstag unverletzt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen der Ermittler im Motorraum ausgebrochen.