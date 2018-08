Lagerhalle eines Autohauses brennt ab: Hoher Schaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aschaffenburg (dpa/lby) - Ein Feuer in der Lagerhalle eines Autohauses im unterfränkischen Aschaffenburg hat hohen Schaden verursacht. "Alles was in so einer Lagerhalle drin ist, ist abgebrannt. Auch die Halle ist zerstört", sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der Brand war am frühen Morgen ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzte der Sprecher auf einen mindestens sechsstelligen Betrag. Zur zunächst unklaren Brandursache ermittelte die Kriminalpolizei. Was genau in der Halle lagerte - und ob auch Autos dort standen, war zunächst nicht klar.