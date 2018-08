Teelichter am Bett: Wohnung brennt aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Arnstadt (dpa/th) - In einem Mehrfamilienhaus im Arnstädter Ortsteil Rudisleben hat es am Dienstagmorgen ein Feuer gegeben. Ursache für den Brand waren vermutlich Teelichter, die an einem Bett aufgestellt waren, wie die Polizei mitteilte. Die Wohnung wird demnach von zwei Frauen im Alter von 19 und 20 Jahren bewohnt. Die 19-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Der genaue Hergang und die Schadenshöhe waren zunächst unklar.