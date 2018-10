Mann lässt Essen anbrennen: Rauchvergiftung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Arnstadt (dpa/th) - Im Ilm-Kreis hat ein Mann sein Essen anbrennen lassen und sich eine Rauchvergiftung zugezogen. Der 30-Jährige kochte am späten Montagabend in seiner Wohnung etwas zu Essen und schlief auf der Couch ein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste der Mieter wegen einer Rauchvergiftung medizinisch versorgt werden. Sachschaden an der Wohnung entstand nicht.