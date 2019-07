Werkhalle auf Firmengelände in Flammen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Apolda (dpa/th) - Eine Werkhalle auf einem Firmengelände in Apolda ist komplett abgebrannt. Der Schaden belaufe sich nach ersten Schätzungen auf rund 350 000 Euro, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Das Feuer brach aus noch ungeklärter Ursache am Mittwochabend in der rund 30 Mal 40 Meter großen Halle aus. Zuvor hatten Mitarbeiter einer anderen Firma mit Geräten einen Ofen in der Halle repariert. Ob das Feuer durch die Flexarbeiten ausbrach, blieb zunächst unklar. Verletzt wurde niemand.