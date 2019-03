Kinderwagen brennt in Mehrfamilienhaus: Sechs Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Annaberg-Buchholz (dpa/sn) - Beim Brand eines Kinderwagens im Hausflur eines Mehrfamilienhauses im Erzgebirgskreis sind sechs Menschen verletzt worden, darunter vier Kinder. Der Wagen habe am Mittwochabend in Annaberg-Buchholz aus noch unbekannter Ursache zu brennen begonnen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sechs Hausbewohner zogen sich nach ersten Erkenntnissen eine Rauchgasvergiftung zu. Der Brand wurde schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr von einem Hausbewohner gelöscht. Die Höhe des Sachschadens und die Brandursache waren zunächst noch unklar.