Millionenschaden bei Ölmühlen-Brand in Anklam

Anklam (dpa/mv) - Nach einem Brand auf dem Gelände einer Olmühle am Hafen von Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts auf fahrlässige Brandstiftung aufgenommen. Bislang sei noch kein Tatverdächtiger ermittelt worden, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Das Feuer war am Freitag kurz nach Mittag ausgebrochen und wurde nach gut einer Stunde gelöscht. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund eine Million Euro.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten anfangs Bio-Filter der Ölmühle Feuer gefangen. Zu dem Zeitpunkt sollen keine Mitarbeiter mehr in der Anlage gewesen sein. Die Filteranlage grenzt unmittelbar an das Fabrikgebäude der Ölmühle, das ebenfalls Feuer fing. Auch seien zwei Tanks mit rund 2500 Litern Diesel so stark erhitzt worden, dass es zu einer Verpuffung kam. Eine größere Explosion wurde verhindert.

Bei dem Einsatz erlitten zwei Feuerwehrleute Verletzungen. Während des Brandes wurden mehrere benachbarte Gebäude evakuiert. Ein Brandursachenermittler habe den Brandort bereits untersucht, hieß es. Mit ersten Ergebnissen wird frühestens am Montag gerechnet.