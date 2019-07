Brände in Anklam und Ueckermünde: Brandstiftung möglich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ueckermünde/Anklam (dpa/mv) - Nach den beiden Bränden in der Ölmühle Anklam und einem Haus mit 40 Wohnungen in Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald) ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Brandstiftung. Das sagte ein Sprecher der Behörde am Montag in Neubrandenburg. Die genauen Ursachen der Feuer seien aber noch nicht geklärt. Der Brandgutachter habe die Brandorte untersucht, wolle sich aber frühestens in einer Woche genauer äußern. In Ueckermünde war das Feuer am Samstagabend im Dachstuhl des Wohnblocks ausgebrochen, der komplett zerstört wurde.

Nach Angaben der Wohnungsgenossenschaft Ueckermünde eG mussten etwa 80 Menschen gerettet werden. Das sanierte Haus sei längere Zeit unbewohnbar. Der Schaden wird auf etwa zwei bis drei Millionen Euro geschätzt. Beim Ölmühlenbrand am Freitag wird fahrlässige Brandstiftung vermutet mit eine Million Euro Schaden gerechnet.