Direkt aus dem dpa-Newskanal

An der Poststraße (dpa/sa) - Ein Feuer hat eine Scheune in der Gemeinde An der Poststraße im Burgenlandkreis zerstört. Das Feuer brach im Ortsteil Braunsroda in der Nacht zu Mittwoch in dem Gebäude aus, wie die Polizei mitteilte. Der Sachschaden wird auf 40 000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand. Die Brandursache war nach Polizeiangaben noch unklar.