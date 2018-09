Nach Brand von mehreren Gebäuden: Ursache weiterhin unklar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Alsenz (dpa/lrs) - Nach dem Brand von mehreren Gebäuden in Alsenz (Donnersbergkreis) vergangene Woche ist die Ursache weiterhin unklar. Die Ermittlungen dauerten noch an, teilte die Polizei in Kaiserslautern am Montag mit. Das Feuer war in einer Werkstatthalle ausgebrochen und griff auf drei benachbarte Wohnhäuser über. Verletzt wurde niemand. Alle Häuser sind derzeit nicht bewohnbar. Eines von ihnen gilt als einsturzgefährdet und muss eventuell abgerissen werden. Die Polizei schätzte den Schaden des Brandes auf eine halbe Million Euro.