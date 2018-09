Feuer greift auf mehrere Gebäude über: 500 000 Euro Schaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Alsenz (dpa/lhe) - Bei einem Feuer in Alsenz (Donnersbergkreis) sind mehrere Gebäude beschädigt worden - der Schaden beträgt nach Polizeiangaben geschätzt eine halbe Million Euro. Zunächst sei am Donnerstag aus noch ungeklärter Ursache eine Werkstatthalle in Brand geraten, teilten die Beamten mit. Die Flammen griffen demnach auf drei benachbarte Wohnhäuser über, an einem sei der Dachstuhl ausgebrannt. Die beiden anderen Gebäude seien dagegen nur leicht beschädigt worden. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.