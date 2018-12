Brand in Akener Stadtverwaltung: Wohl Brandstiftung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aken/Köthen (dpa/sa) - In Aken (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) hat ein Feuer große Teile eines städtischen Verwaltungsgebäudes zerstört. Es sei davon auszugehen, dass sich unbekannte Täter am Freitagabend gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft und das Feuer im Erdgeschoss gelegt haben, teilte die Polizei in Köthen am Sonntag mit. Es werde wegen vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt.

Das Feuer in dem Haus, das von der Bauverwaltung und anderen Institutionen genutzt werde, habe einen sehr hohen Sachschaden verursacht. Er werde auf etwa 150 000 Euro geschätzt. Akten und Unterlagen wurden durch die Flammen und das Löschwasser zerstört. Verletzt wurde niemand.