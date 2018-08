Leerstehendes Haus abgebrannt: zweites Feuer in fünf Monaten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ahrensbök (dpa/lno) - Ein leerstehendes Einfamilienhaus ist am Mittwoch bei Ahrensbök im Kreis Ostholstein niedergebrannt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Dachstuhl des zweigeschossigen Hauses bereits in Flammen, wie die Polizei berichtete. Die Brandursache war zunächst unbekannt. Erst im März hatte es in dem unbewohnten Haus schon einmal gebrannt. Damals war ein technischer Defekt als Brandursache ermittelt worden.