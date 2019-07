Direkt aus dem dpa-Newskanal

Adelsheim (dpa/lsw) - Der Brand einer Scheune im Neckar-Odenwald- Kreis hat vermutlich einen Schaden in sechsstelliger Höhe verursacht. Die Scheune in Adelsheim fing in der Nacht auf Samstag Feuer und brannte vollständig nieder, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angebaute Wohnhaus verhindern. Da Brandstiftung noch nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt die Kriminalpolizei. Menschen wurden nicht verletzt.