Sattelzüge vor Logistikzentrum in Brand: Lkw-Fahrer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Achern (dpa/lsw) - Auf dem Gelände eines Logistikzentrums in Achern (Ortenaukreis) sind drei leere Sattelzüge in Flammen aufgegangen. Bei dem Versuch einen weiteren Lastwagen in Sicherheit zu bringen, verletzte sich ein Lastwagenfahrer leicht, wie der Einsatzleiter der Feuerwehr am Samstag vor Ort mitteilte. Nach Angaben der Polizei brannten zwei Lastwagen vollständig aus. Die Ursache des Feuers und die Schadenshöhe waren zunächst unklar. Etwa 40 Feuerwehrkräfte hätten verhindern können, dass die Flammen am frühen Samstagmorgen auf das Logistikzentrum für Obst und Gemüse übergriffen, wie es weiter hieß.