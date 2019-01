Direkt aus dem dpa-Newskanal

Abensberg (dpa/lby) - Eine Lagerhalle in Niederbayern ist in der Nacht zu Freitag in Flammen aufgegangen. Der Sachschaden wird auf etwa 150 000 Euro geschätzt, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Verletzt wurde bei dem Brand auf dem Gelände eines Baustoff-Fachhandels in Abensberg (Landkreis Kelheim) niemand. Weshalb das Gebäude, in dem insbesondere Dämmmaterial und andere Baustoffe gelagert waren, in Brand geriet, war zunächst unklar.