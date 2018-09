Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aalen (dpa/lsw) - In Aalen ist am Freitagmorgen ein Brand vermutlich durch einen Defekt an einem Holzofen ausgebrochen. Das Feuer im Keller eines Wohnhauses wurde schnell unter Kontrolle gebracht, wie die Polizei mitteilte. Sechs Bewohner erlitten eine leichte Rauchvergiftung. Den Schaden am Gebäude und an einem geparkten Auto schätzte die Polizei auf etwa 100 000 Euro.