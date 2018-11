Sachsens Skigebiete mit Neuerungen zur Wintersaison

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Zur Wintersaison gibt es in Sachsens Skigebieten zahlreiche Neuerungen. In der Skiarena Eibenstock (Erzgebirgskreis) lockt ein 2000 Quadratmeter großes neu angelegtes Kinderskigebiet. Zudem warten ein neuer Skiverleih sowie ein Skidepot auf die Wintersportler. Los geht die Saison voraussichtlich nächste Woche. Schon seit Montagabend laufen in Altenberg (Erzgebirge) die Schneekanonen, die Betreiber des Skilifts haben rund 130 000 Euro unter anderen in neue Beschneiungstechnik investiert. Zudem gibt es die neue Abfahrtsstrecke "Raupennest". "Wir haben damit mehr Abwechslung für den Alpinsport", sagte Altenbergs Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler). Die Stadt hat 100 neue Parkplätze am Skiareal geschaffen.