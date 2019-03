Reise-Tipps: Flämische Meister und Matjeswochen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flandern erinnert an Pieter Bruegel

Berlin (dpa/tmn) - Flandern widmet sich in den Jahren 2018 bis 2020 den flämischen Meistern Jan van Eyck, Pieter Bruegel und Peter Paul Rubens. 2019 dreht sich dabei alles um Pieter Bruegel, teilte Visit Flanders auf der Reisemesse ITB (6. bis 10. März) in Berlin mit. Bruegel starb vor 450 Jahren. Geplant sind mehrere Ausstellungen und Veranstaltungen. So zeigt zum Beispiel die Königliche Bibliothek in Brüssel die Ausstellung "Bruegels Welt in Schwarz und Weiß".

Mehr XL-Sitze in neuen Tuifly-Maschinen

Der Ferienflieger Tuifly tauscht in den kommenden Jahren einen Großteil seiner Flotte aus. 6 neue Maschinen des Typs Boeing 737 Max 8 gehen noch 2019 in Betrieb. Bis 2023 werden 19 weitere Flugzeuge des Typs folgen, kündigte Unternehmenschef Oliver Lackmann auf der ITB an. Im Vergleich zu den bisherigen Flugzeugen sollen sie ergonomischere Sitzplätze und 48 statt wie bisher 27 XL-Sitze mit mehr Beinfreiheit bieten. Die Gesamtzahl der Sitzplätze bleibt mit 189 gleich, die Maschinen verbrauchen den Angaben zufolge weniger Sprit und sollen zunächst vor allem auf längeren Strecken im Einsatz sein, zum Beispiel zu den Kapverdischen Inseln im Atlantik.

Glückstadt feiert Matjeswochen

Glückstadt an der Elbe feiert im Frühsommer die Matjeswochen. Den Auftakt bildet ein viertägiges Eröffnungsfest vom 13. bis 16. Juni. Laut der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein gibt es im Rahmenprogramm unter anderem die Weltmeisterschaft der Plattschaufelregatta sowie Livemusik. In Glückstadt wird Matjes bis heute in Handarbeit hergestellt und gilt als besondere Delikatesse.

Neue Ryanair-Winterstrecken ab Berlin

Ryanair wird im Winter 2019/20 zwölf Ziele neu von Berlin aus anfliegen. Am Flughafen Tegel kommen acht Winterrouten hinzu, wie der Billigflieger auf der ITB mitteilte. Täglich geht es dann nach Tel Aviv und Mailand, fünf Mal wöchentlich nach Neapel, vier Mal nach Malaga und Luxemburg, drei Mal nach Alicante und zweimal nach Brindisi und Faro. Von Berlin-Schönefeld aus fliegt Ryanair nach Tallinn in Estland, Banja Luka in Bosnien-Herzegowina, Brünn (Brno) in Tschechien sowie nach Lappeenranta in Finnland.