Neuer Nationalpark entsteht in Kanadas Northwest Territories

Yellowknife (dpa/tmn) - In den Northwest Territories in Kanada entsteht ein neuer Nationalpark. Das "Thaidene Nëné National Park Reserve" am Rande der nördlichen Tundra umfasst ein 27.000 Quadratkilometer großes Gebiet, teilt die Organisation Northwest Territories Tourism mit.

"Thaidene Nëné" stammt aus der Sprache der dort heimischen Dene und bedeutet "Land unserer Vorfahren". Rote Granitfelsen, Halbinseln, Schluchten und Wasserfälle prägen das Bild des Parks. Karibus, Luchse, Wölfe, Füchse, Vielfraße, Elche und Schwarzbären sind in der Region zu Hause. Auch zahlreiche Zugvögel nisten dort. Die Northwest Territories liegen nördlich der kanadischen Provinzen British Columbia, Alberta und Saskatchewan sowie zwischen den Territorien Yukon im Westen und Nunavut im Osten.