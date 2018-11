Malaysia plant Ausreisegebühr für Flugreisende

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kuala Lumpur (dpa/tmn) - Urlauber in Malaysia müssen sich ab Sommer 2019 auf eine Ausreisegebühr am Flughafen einstellen. Sie soll nach Plänen der Regierung für Flüge nach Deutschland 40 Malaysische Ringgit (ca. 8,50 Euro) betragen. Die Regierung beabsichtigt, die Abgabe am 1. Juni 2019 einzuführen.

Eine günstigere Gebühr von 20 Ringgit (etwa 4,25 Euro) soll demnach für Flüge in ASEAN-Mitgliedsstaaten gelten. Das ist ein Zusammenschluss südostasiatischer Länder, dem Malaysia angehört. Für alle anderen Länder soll die höhere Abgabe fällig werden. Auch andere Länder haben eine Ausreisesteuer, Japan etwa führt sie im Januar ein.