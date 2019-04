Lichtspektakel: "Rheinleuchten" illuminiert Welterbe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

St. Goarshausen/Koblenz (dpa/lrs) - Lichtkünstler haben am Donnerstagabend die runderneuerte Loreley in Szene gesetzt. Auch an zahlreichen anderen Orten im Welterbe Oberes Mittelrheintal war über die Ostertage wieder das abendliche "Rheinleuchten" geplant, etwa auf der preußischen Festung Ehrenbreitstein in Koblenz. Hauptspielort des Glanzes im Dunkeln war laut dem Zweckverband des Welterbetals aber der berühmte Loreley-Felsen bei St. Goarshausen nach seiner Schönheitskur.

Erst am Donnerstagmittag hatte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) den neuen Kultur- und Naturpark auf dem Felsplateau hoch über dem Rhein eröffnet. Verschwunden sind auf dem Plateau das Berghotel, ein Parkplatz, ein Wohnhaus, ein moderner Anbau des historischen Turnerheims, mehrere Zweckgebäude und eine Straße. Besucher erreichen nun die Felsenspitze mit der spektakulären Aussicht in das Canyontal des Rheins auf einem breiten schnurgeraden "Strahlenweg" oder auf einem kurvenreichen schmaleren "Mythenpfad". Neue Bäume, Sträucher, Rosen und Bänke säumen die Wege zu sechs Aussichtspunkten.