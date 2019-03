Karneval treibt Touristen in den Norden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - In der Lübecker Bucht verzeichnen Hotels ein erhöhtes Buchungsaufkommen aus Deutschlands Karneval-Regionen. Das teilte die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein mit. Im Rest von Schleswig-Holstein sei die Buchungslage dagegen normal. Trotz des Ferienbeginns in Hamburg sei die Zahl der gebuchten Zimmer weder an Nord- noch an Ostsee gestiegen. Auch auf Sylt bewege sich die Zahl etwa auf Vorjahresniveau. "Das Wetter wird eventuell den ein oder anderen noch zu einem Kurzurlaub auf die Insel locken", sagte eine Sprecherin der Tourismus-Agentur. Die Lübecker Bucht zieht nicht nur Karneval-Muffel an, sondern ist auch bei Hamburgern beliebt, da sie in einer Stunde mit dem Auto zu erreichen ist. An der Nordsee werden in der Regel St. Peter-Ording, Büsum und die Inseln Sylt, Föhr und Amrum gern angesteuert.