Großes Ägyptisches Museum soll 2020 öffnen

Kairo (dpa/tmn) - Das im Bau befindliche Große Ägyptische Museum soll laut dem ägyptischen Ministerium für Altertümer nun im Jahr 2020 öffnen. Das sagte der zuständige Minister Khaled El-Anany der staatlichen ägyptischen Zeitung "Al Ahram".

Ursprünglich hatten Teile des Museums bereits 2018 öffnen sollen, die Bauarbeiten verzögerten sich aber immer wieder. Das neue Museum in der Nähe der Pyramiden von Gizeh wird viele Artefakte aus dem Ägyptischen Museum am Tahrir-Platz in Kairo enthalten, die in das neue Haus umziehen sollen. Der Transport der Kunstschätze ist jedoch eine große Herausforderung.

Außerdem kündigte der Minister eine Preiserhöhung für den Eintritt zu den Pyramiden an. Die Gebühr soll Ende 2019 von derzeit 80 auf 200 ägyptischen Pfund (von etwa 4 auf 10 Euro) steigen.