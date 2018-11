Disneyland im Advent: Einmal Weihnachtszauber, bitte!

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Marne-la-Vallée (dpa/tmn) - Im Winter in einen Freizeitpark, Schlange stehen in der Kälte und mit Eisfüßen auf eine Parade warten - warum genau sollte jemand so etwas tun?

Eine Frage, die man sich stellt, wenn es zur Weihnachtszeit ins Disneyland Paris geht, jedenfalls als Erwachsener. Was die Vierjährige dagegen brennend interessiert: ob sich Minnie Maus zum Fest besonders herausgeputzt hat?

Die volle Dröhnung Weihnachten

Wer zur Weihnachtszeit nach Disneyland fährt, der bekommt - Weihnachten, und zwar die volle Dröhnung. Direkt hinter dem Eingang des Parks funkelt ein Christbaum, vor dem Dornröschenschloss stapeln sich bunte Geschenke, und aus den Lautsprechern dudeln Versionen von "Stille Nacht" und "Last Christmas".

Die letzte Saison des Jahres ist für Disneyland überall auf der Welt eine der wichtigsten, sagt Creative Director Mark Huffman. "Unsere Mission ist es, Familien zusammenzubringen. Welche Zeit wäre dafür besser geeignet als Weihnachten?" Die Disney-Figuren seien in der Lage, die Menschen zu verzaubern, verspricht er. Stimmung auf Knopfdruck also.

Und tatsächlich: Zieht die kunterbunte Weihnachtsparade an einem vorbei, erwischt man sich bei dem einen oder anderen Gedanken an die eigene Kindheit. Da führt Goofy als Nussknacker die rot-weiß gekleideten Zinnsoldaten an, Pfefferkuchenmänner flirten mit ihren Zuckerbäckerinnen, und Briefträger tanzen mit lebendig gewordenen Postsäcken. Was einen dabei wirklich in Stimmung bringt, ist der Song. Komponist Scott Erickson hat mehrere Stücke geschrieben, bis das eine - perfekte - dabei war, erzählt Showdirektor Matthieu Robin.

Nur Augen für Minnie Maus

Die Vierjährige allerdings interessiert das herzlich wenig. Sie hat nur Augen für eine: Minnie Maus, die übrigens genauso wie Mickey in dieser Weihnachtssaison ihren 90. Geburtstag feiert. Für die Parade hat sich die Grand Dame des Disney-Universums in einen samtenen roten Mantel gehüllt. Outfit Nummer eins an diesem Wochenende. "Schick", befindet das Kind. "Aber glitzert gar nicht."

Wie gut, dass keine der Weihnachtsshows ohne Minnie auskommt. In "Mickey's Christmas Big Band" tritt sie als Jazz-Diva gleich in drei verschiedenen Kleidern auf - mit Glitzer, versteht sich. In "Goofy's Incredible Christmas" reist sie im gelb-grünen Dress mit der Entenhausener Gang an den Nordpol und springt als Primaballerina im pinken Tutu aus einem riesigen Geschenk.

Große Geburtstagsparty für Mickey Maus

In der Geburtstagssause "Surprise Mickey!" organisiert sie im Pünktchenrock mit schwarzem Glitzerbolero eine Überraschungsparty für Mickey. Und in "A Merry Stitchmas" erklären Minnie - grün-rot-karierter Rock, rote Bluse - und die anderen ihrem Freund Stitch, was es mit Weihnachten auf sich hat.

Das alles ist laut und bunt, es ist kitschig und flach. Aber es lädt auch zum Träumen ein, zum Lachen und Staunen. Etwa, wenn die Hotelattrappe "Tower of Terror" zur dreidimensionalen Leinwand wird und sich in eine quietschbunte Geschenke-Fabrik verwandelt. Oder wenn Minnie ihren großen Auftritt am Klavier hat und Mickey dem Drummer der Big Band am Schlagzeug Konkurrenz macht. Es ist ein weihnachtlicher Overkill, keine Frage.

Warteschlangen ausweichen mit der App

Dafür bleibt auch im Winter viel Zeit, in den zahlreichen schier endlosen Warteschlangen zwischendurch Luft zu holen. Schon am Morgen harren die Menschen an manchen Attraktionen bis zu anderthalb Stunden aus. Ein Stück weit vermeiden lässt sich so vertane Zeit mit der gut gemachten Disneyland-App. Sie zeigt schon beim Frühstück, um welche Fahrgeschäfte man besser einen großen Bogen macht.

Mit kleinen Kindern etwa tun es auch die weniger gut besuchten Attraktionen ganz hinten im Disneyland Park. Die Vierjährige schippert mit Begeisterung mehrmals durch das Märchenland ("Pays des contes de fées") oder düst mit dem bunten "Casey Jr."-Zug um eine Miniversion des Schlosses. Wartezeit: jeweils fünf Minuten.

Nicht verpassen sollten die Kleinsten allerdings eine Runde durch "it's a small world", in der zur Weihnachtszeit Puppen aus aller Welt "Jingle Bells" singen.

Strahlende Kinderaugen

Später ist er plötzlich da, der eine, unvergessliche Moment: "Mama, da ist Minnie Maus." Was soll man sagen - strahlende Kinderaugen, ein großes Hallo, eine herzliche Umarmung, sogar ein kurzes Tänzchen. "Happy Birthday", flüstert sie der Maus noch ins Ohr. Sie hat nämlich nicht vergessen, dass es auch Minnies Geburtstag ist.