Upstalsboom expandiert nach Schleswig-Holstein

Wyk auf Föhr (dpa/lno) - Die Hotelgruppe Upstalsboom (Emden) hat in Wyk auf Föhr ihr erstes Haus in Schleswig-Holstein eröffnet. Mit dem Upstalsboom Wellness Resort Südstrand sei man nun in allen deutschen Küsten-Bundesländern präsent, teilte das Unternehmen am Sonntag mit. "Damit schließt sich eine Lücke, die wir bereits seit einigen Jahren ausfüllen wollten", sagte Upstalsboom-Geschäftsführer Bodo Janssen. Das Unternehmen habe nunmehr zehn Hotelstandorte entlang der deutschen Küste sowie in Berlin.

In das Resort auf Föhr mit 144 Zimmern und Suiten, 23 Ferienwohnungen sowie einem 2000 Quadratmeter großen Wellnessbereich wurden den Angaben zufolge 80 Millionen Euro investiert. Damit sei es eine der größten touristischen Investitionen auf der Insel. Rund 130 Mitarbeiter seien dort beschäftigt.