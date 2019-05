Winzer klagen gegen Weinhotel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Würzburg (dpa/lby) - Im unterfränkischen Volkach im Landkreis Kitzingen möchten Anwohner ein schon in Bau befindliches Weinhotel stoppen. Heute soll das Verwaltungsgericht Würzburg über eine Klage dreier Nachbarn entscheiden. Sie betreiben neben dem Hotel Weingüter. Ihrem Rechtsanwalt zufolge werden sie künftig keine Weinlandwirtschaft mehr betreiben können, da Hotelgäste den Lärm nicht tolerieren und die Wege zuparken würden. Die Genehmigung des Hotels sei aus verschiedenen Gründen rechtswidrig.

Der Bau des Hotel mit 104 Zimmern und Tagungsmöglichkeiten ist bereits weit vorangeschritten. Bauherr ist ebenfalls ein Weingut, das laut Impressum zu einer Münchner Investment-Gruppe gehört. Vergangenes Jahr war in Volkach ein anderes Hotel nahe am Main per Bürgerentscheid verhindert worden.