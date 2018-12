Roßtrappe im Harz bekommt kostenloses WLAN

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Thale (dpa/lni) - Die Roßtrappe in Thale (Landkreis Harz) bekommt kostenloses WLAN. Der beliebte Ausflugspunkt hoch oben über dem Bodetal soll in den nächsten Wochen mit dem drahtlosen Internet ausgestattet werden, wie ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums Sachsen-Anhalts am Mittwoch sagte. Das Ministerium übergab dem zuständigen Verein "Freifunk Harz" den entsprechenden Förderbescheid von mehr als 9500 Euro. Auch der Hexentanzplatz sowie das Berghotel Roßtrappe sollen künftig WLAN erhalten.

Die Roßtrappe ist ein sagenumwobener Granitfelsen gegenüber dem Hexentanzplatz im Harz. Der Platz ist bei Wanderern sehr beliebt.