Durchschnittliche Wintersport-Saison im Thüringer Wald

Suhl (dpa/th) - Das Wintersport-Gewerbe im Thüringer Wald blickt auf eine durchschnittliche Wintersaison 2018/19 zurück. "Der Winter war recht kurz und kam sehr spät", sagte Stefan Ebert vom Regionalverbund Thüringer Wald am Dienstag. Im Dezember hatte mit der Skiarena Silbersattel in Steinach nur einer von 22 betriebsbereiten Liften im Thüringer Wald geöffnet. Die Wintersportsaison ging demnach vom 20. Dezember bis zum 18. März.

Im Durchschnitt gab es 31,7 Betriebstage an allen Liftanlagen, so Ebert weiter. Allerdings unterschied sich die Betriebszeit der einzelnen Lifte stark - die Skiarena Silbersattel etwa hatte an 82 Tagen geöffnet. "Die Schneesituation im Thüringer Wald ist natürlich an den verschiedenen Orten ganz unterschiedlich." Drei der 22 Lifte - dabei handelte es sich laut Ebert um sehr kleine Anlagen - waren gar nicht in Betrieb.

Die Langlaufsaison startete am 9. Januar. Im Schnitt waren die Loipen an 40,1 Tagen befahrbar. Am meisten kamen Wintersportler im Februar auf ihre Kosten: In diesem Monat herrschten laut Ebert die besten Bedingungen.

Im Schnitt gab es 62 Schneetage. Im Vergleich zum Vorjahr war diese Saison deutlich kürzer - dafür aber teilweise mit mehr Schnee. So hatten mittlere Lagen, die in der Vorjahressaison gar keinen Schnee abbekommen hatten, im zurückliegenden Winter mehr Glück. "Mit dem kurzen und kompakten Winter sind wir touristisch gesehen zufrieden", sagte Ebert. "Denn der Schnee war zu den Zeiten da, wo wir ihn gebraucht haben, nämlich zu den Winterferien und den Großsport-Veranstaltungen."