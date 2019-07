Concordia See: Badebetrieb startet zehn Jahre nach Erdrutsch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nachterstedt (dpa/sa) - Rund zehn Jahre nach dem gigantischen Erdrutsch von Nachterstedt wird Baden im Concordia See wieder möglich. Heute wird der Strand im nördlichen Bereich des Sees im Salzlandkreis wieder freigegeben. Die Gemeinde Seeland hofft auf zahlreiche Gäste und einen Schub für den Tourismus vor Ort.

Vorausgegangen waren umfangreiche Sicherungsmaßnahmen durch das Landesbergamt. Auch Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) wird zur Eröffnung erwartet und will einen Förderzusage für einen freien Internet-Hotspot mitbringen. Alle Folgen des dramatischen Erdrutsches vom 18. Juli 2009 sind aber noch nicht beseitigt, vor allem die Sicherung des südlichen Ufers wird noch Jahre dauern.

Der Concordia See ist rund 350 Hektar groß und entstand aus einem früheren Braunkohletagebau. Bei dem Erdrusch vor zehn Jahren rutschten mehrere Millionen Kubikmeter Erdreich in den See. Mehrere Häuser stürzten in die Tiefe, drei Bewohner starben. Seit dem Unglück war der See für jede touristische Nutzung gesperrt.