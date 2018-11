Zukunft des Skilifts am Bungsberg noch immer ungewiss

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schönwalde (dpa/lno) - In Deutschlands nördlichstem Wintersportgebiet am Bungsberg droht ein Winter ohne Skilift. Die Anlage müsse dringend überholt werde, es fehle ein qualifizierter Betreiber und die Gemeinde überlege, ob sie sich den Liftbetrieb finanziell noch leisten könne, sagte Schönwaldes Bürgermeister Winfried Saak (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. Seit 2013 gab es immer wieder Streit zwischen den privaten Grundeigentümern und der Gemeinde. Seit zwei Jahren steht der Lift nicht nur wegen des fehlenden Schnees still. Ob der Lift in diesem Winter wieder Skiläufer auf den 168 Meter hohen Bungsberg befördern könne, sei noch ungewiss. Die Gemeinde sei aber sehr daran interessiert, dass der Liftbetrieb weitergehe.