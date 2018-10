An der Ostsee gehen die Lichter an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Travemünde (dpa/lno) - "Licht an" heißt es heute am Strand von Travemünde. Dann werden auf der Nordermole drei bis zu fünf Meter hohe Elch-Figuren enthüllt, die mit jeweils 4000 LED-Lichtpunkten bis Ende Februar die Dunkelheit erhellen sollen. Die Figuren sind Teil der Aktion "Lichtermeer", an der sich nach Angaben des Ostsee-Holstein-Tourismus (OHT) an diesem Wochenende 17 Orte von Glücksburg bis Travemünde beteiligen. Mit illuminierten Seebrücken, Fackelwanderungen und künstlerischen Lichtinstallationen soll die in der Nacht zum Sonntag beginnende Winterzeit erhellt werden, heißt es in einer Mitteilung es OHT.