Saarlands Campingplätze verbuchen starken Saison-Start

Saarbrücken (dpa/lrs) - Saarlands Campingplätze sind stark in die neue Freiluft-Saison gestartet. "Die Zahlen haben das Vorjahresgeschäft noch übertroffen", sagte der Geschäftsführer des Campingverbandes Rheinland-Pfalz und Saarland Heinrich Lang mit Blick auf die Übernachtungen rund um Ostern. Diesen Trend belegen auch Daten des Statistischen Amts in Saarbrücken für das erste Quartal des Jahres. Demnach gab es 4732 Übernachtungen auf den saarländischen Campingplätzen. Das seien mehr als doppelt so viele als im Vorjahreszeitraum, sagte eine Sprecherin des Amts. Das Ostergeschäft ist darin noch nicht berücksichtigt.

Die Campingplatzbetreiber hoffen daher an die guten Zahlen aus dem Vorjahr anschließen zu können. Insgesamt stieg 2018 die Zahl der Übernachtungen auf Campingplätzen um 12,0 Prozent auf 144 206 im Vergleich zum Vorjahr. Nach Angaben des Campingverbandes verspüren die zehn saarländischen Mitgliedsbetriebe seit zehn Jahren nahezu lückenlos steigende Gästezahlen. Der Verband führt dies darauf zurück, dass Kurzurlaube in Deutschland insgesamt populärer werden.

Entsprechend positiv blickt die Branche auf die anstehende Saison. "Wir freuen uns jetzt auf drei hoffentlich gute Wochen", sagte Lang mit Blick auf die verlängerten Wochenenden rund um die Feiertage Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam.