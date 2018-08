Tourismusverband beklagt fehlende Flexibilität der Bahn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Der Landestourismusverband hat die Deutsche Bahn zu mehr Flexibilität in der Urlaubssaison aufgerufen. "Die Bahn sollte einen Fahrplan speziell für diese wichtigen Monate erstellen", sagte der Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Bernd Fischer. Hintergrund sind Klagen von Urlaubern und Hoteliers, dass die umweltfreundliche Anreise mit Bahn in der Hochsaison nur sehr schwer möglich sei. Dies betreffe vor allem die Gäste aus den südlichen und westlichen Bundesländern, aber auch aus Richtung Berlin. Der Verband ging davon aus, dass es durchaus möglich wäre, in Spitzenzeiten einen Waggon an einen Zug anzuhängen. Mit einem sogenannten Vorhaltezug könnten Spitzen abgefangen werden.