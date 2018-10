Tag der Deutschen Einheit: MV als beliebtes Reiseland dabei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock/Berlin (dpa/mv) - Beim Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit in Berlin am Mittwoch will sich Mecklenburg-Vorpommern mit regionalen Spezialitäten und neuen Übernachtungskonzepten als das beliebteste Reiseland Deutschlands präsentieren. Es gebe "eine erlesene Auswahl an kulturellen und kulinarischen Angeboten, die mitreißen, begeistern und Lust auf den Nordosten machen", sagte der Präsident des Landestourismusverbands, Wolfgang Waldmüller. Dazu gehöre beispielsweise auch ein Container des preisgekrönten Hostels Dock Inn in Warnemünde, das aus Hochsee-Containern aufgebaut ist. Zudem präsentieren die sieben Reiseregionen, von der Mecklenburgischen Seenplatte bis zur Insel Rügen und die großen Städte, ihre Urlaubsangebote.