Tourismus - Röbel/Müritz

Berlin (dpa/mv) - Das Mobilitätsprojekt "Müritz Rundum" ist als Landessieger aus dem Marketingwettbewerb "Leuchttürme der Tourismuswirtschaft" des Ostdeutschen Sparkassenverbands (OSV) hervorgegangen. Wie der Verband am Donnerstag auf der Internationalen Tourismusbörse ITB in Berlin mitteilte, können Übernachtungsgäste mit ihrer Gästekarte in Waren, Klink, Röbel und Rechlin die Busse von "Müritz-Rundum" kostenlos nutzen. Dabei seien die sieben Buslinien und deren Fahrpläne so ausgerichtet, dass die Urlauber sich ihre Tagestouren selbst gestalten können inklusive Einkehr- und Bademöglichkeiten für die Pausen.

Es sei ein vielfältigen Angebot, das mit den Bussen realisiert werden kann. Es gehe per Kajak über stille Gewässer, per Kutsche durch einen Wildpark, mit dem Ausflugsschiff über den Müritzsee oder auf dem Rad entlang der Ufer. So könnten sich die Gäste nachhaltig erholen und dabei auf das Auto verzichten, hieß es vom OSV.