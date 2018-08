Brennereien produzieren Hochprozentiges in der Uckermark

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Prenzlau (dpa/bb) - Hochprozentiges aus der Uckermark wird bei Besuchern der Region immer beliebter. Produkte der drei uckermärkischen Brennereien seien inzwischen ein neues Zugpferd, sagt Anett Hoppe, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Uckermark. Touristen griffen dort ebenso wie in den zehn Brauereien des Landkreises gerne nach regionalen Produkten, die sie als Mitbringsel mit nach Hause nehmen könnten.

In der Uckermark werden Obstbrände, Liköre und auch Whisky hergestellt. Cornelia Bohn konzentriert sich in Schönermark, einem Ortsteil von Mark Landin, auf die Produktion von "Preussischem Whisky". In der Grumsiner Brennerei in Altkünkendorf, Ortsteil von Angermünde, reicht die Palette von Korn- und Obstbränden über Liköre bis hin zum Gin. Ab dem Herbst soll auch ein drei Jahre lang gelagerter Whisky angeboten werden. Und in der Brennerei am Dreiecksee in Melzow, Ortsteil der Gemeinde Oberuckersee, entstehen von Oktober bis Februar Brände und Likore aus regionalem Obst.