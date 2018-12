Sächsische Schweiz vor Übernachtungsrekord

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pirna (dpa/sn) - Die Beherbergungsbetriebe in der Sächsischen Schweiz dürften das Jahr mit einem Übernachtungsrekord abschließen. In den ersten zehn Monaten wurden 1,53 Millionen Übernachtungen registriert, rund 70 000 mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, wie der Tourismusverband Sächsische Schweiz am Mittwoch in Pirna mitteilte. Mit dieser dynamischen Entwicklung sei der deutsche Teil des Elbsandsteingebirges die derzeit wachstumsstärkste Tourismusregion in Sachsen. 2017 war mit insgesamt 1,61 Millionen Übernachtungen das bislang erfolgreichste für die Region seit 1990.