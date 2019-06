ADAC und Hotelverband zeichnen erstes Motorradhotel aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osterode (dpa/lni) - Motorradfahrer auf längeren Touren durch Niedersachsen können geeignete Hotels künftig über eine Liste zertifizierter Quartiere finden. Der ADAC sowie der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga haben ein erstes besonders für Motorradfahrer geeignetes Hotel am Montag in Osterode am Harz ausgezeichnet. Die Region ist Ziel von Motorradausflüglern auch aus anderen Bundesländern. Insbesondere an den Sommerwochenenden zieht es Motorradfahrer in großer Zahl auf die kurven- und steigungsreichen Strecken durch das Mittelgebirge.

Auf das Hotel in Osterode sollen weitere Zertifizierungen im Harz und in anderen niedersächsischen Regionen folgen, um die Biker bei ihrer Tourenplanung zu unterstützen und ihnen verlässlich anzuzeigen, wo sie mit ihren Maschinen gut unterkommen können. Zu den Kriterien gehören durchgängige Öffnungszeiten während der Motorradsaison, ein überdachter und diebstahlsicherer Stellplatz sowie eine Trockenmöglichkeit für nasse Monturen. Weitere Punkte sind kurzfristige Buchungsmöglichkeiten für eine Nacht, Werkzeug und Pflegematerial für die Motorräder sowie Informationsmaterial für Biker.

Hotels, die eine Zertifizierung erhalten möchten, müssen eine Reihe von Mindestanforderungen erfüllen. Auch in anderen Bundesländern kümmert der ADAC sich um die Auszeichnung geeigneter Unterkünfte. Da Motorradfahren ein inzwischen nicht ganz kostengünstiges Hobby geworden ist, gehören viele der Ausflügler der Altersgruppe der über 45-Jährigen an, so der ADAC. Erwartet werde von den Fahrern ein gewisser Komfort auf einer Tour.