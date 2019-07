WLAN für Besucher an der Straße der Romanik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - An mehr als 100 Standorten der Straße der Romanik und des Tourismus-Netzwerks Gartenträume sollen Besucher kostenfreien Internetzugang erhalten. Das Wirtschaftsministerium stellt für die WLAN-Angebote 2,5 Millionen Euro zur Verfügung. So sollten die Standorte aufgewertet und besser vermarktet werden, erklärte Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) am Montag in Magdeburg. Insgesamt würden 58 Standorte der Straße der Romanik, 46 Grünanlagen der Gartenträume und 4 gemeinsame Orte profitieren.

Die Tourismusroute Straße der Romanik war 1993 ins Leben gerufen worden. Sie vereint auf mehr als 1000 Kilometern Länge Bauwerke aus der Epoche der Romanik, darunter sind Klöster und Dome, Dorfkirchen, Burgen und Schlösser. Die Besucherzahl wird mit jährlich rund 1,6 Millionen Menschen angegeben.