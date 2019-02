Weniger Übernachtungen in Jugendherbergen 2018

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalts Jugendherbergen ist die Zahl der Übernachtungen 2018 leicht zurückgegangen. Im vergangenen Jahr wurden knapp 309 000 Übernachtungen gezählt, wie der Geschäftsführer des Landesverbands der Jugendherbergen, Marc Nawrodt, auf Nachfrage in Magdeburg sagte. Im Vorjahr hatten die Jugendherbergen 315 000 Übernachtungen gemeldet und damit ein Plus von rund 12 000 im Vergleich zum Jahr 2016 erreicht. In diesem Jahr sei die Jugendherberge in Dessau-Roßlau wegen des 100. Bauhaus-Jubiläums besonders beliebt, hieß es. Zahlreiche Ausstellungen, Feste und Führungen geben Besuchern Einblick in den Ort der Avantgarde.