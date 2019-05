Tourismusroute "Gartenträume" zieht viele Besucher an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg/Wörlitz (dpa/sa) - Rund zwei Millionen Menschen haben nach Angaben des Landes 2018 die rund 50 historischen Gärten und Parks entlang der Route "Gartenträume" besucht. Wie eine Sprecherin des gleichnamigen Vereins sagte, sind in diesem Jahr rund 300 Veranstaltungen geplant. Zu den Höhepunkten gehören der Gartenreichsommer in Dessau-Wörlitz oder auch eine "Romantische Nacht" im Garten des Klosters Drübeck (Landkreis Harz). Anliegen sei es, Wissen über die historischen Parks und Gärten zu vermitteln. Die 50 Anlagen repräsentierten rund 400 Jahre Gartenbaugeschichte in Sachsen-Anhalt, das insgesamt etwa 1000 Gartendenkmale habe.