Tourismus wächst: Minus bei ausländischen Gästen

Magdeburg (dpa/sa) - Der Tourismus in Sachsen-Anhalt hat auch im Jahr nach dem Reformationsjubiläum weiter zugelegt. Allerdings ergab sich das Plus 2018 nur aus Inlandsgästen, bei den ausländischen Touristen gab es ein deutliches Minus. Zwischen Januar und Dezember wurden 8,23 Millionen Übernachtungen in den Beherbergungsbetrieben gezählt und damit 1,2 Prozent mehr als noch 2017, wie der Präsident des Statistischen Landesamts, Michael Reichelt, am Mittwoch in Magdeburg sagte. Die Übernachtungen ausländischer Gäste gingen um 12,5 Prozent auf etwa 556 000 zurück. Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) will gegensteuern: "Wir müssen stärker werben."