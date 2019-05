"Kulturelle Landpartie" gestartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lüchow (dpa/lni) - Die 30. "Kulturelle Landpartie" im Kreis Lüchow-Dannenberg lädt seit Donnerstag zu Dutzenden Veranstaltungen rund um Kunst und Musik ein. In Tießau etwa, einem Ortsteil von Hitzacker, bestaunten rund 100 Menschen einen Jongleur, der Bälle und Fackeln in die Luft warf. Zwölf Tage lang wollen wieder Künstler und Kunsthandwerker nach Angaben der Veranstalter an mehr als 120 Punkten in 90 Orten feiern.

Wie in jedem Jahr werden Zehntausende Besucher in der dünn besiedelten Region erwartet. Viele von ihnen radeln von Dorf zu Dorf, um Ausstellungen, Konzerte, Lesungen und Mitmachaktionen zu besuchen oder Waren einzukaufen.

Die kurz "KLP" genannte Landpartie entstand 1989 als Statement für ein umweltfreundliches und gemeinschaftliches Leben auf dem Land aus der Widerstandsszene gegen Gorleben. Sie soll zeigen, dass das Wendland mehr zu bieten hat als die Proteste der Atomkraftgegner. Dennoch beschäftigen sich jedes Jahr zahlreiche Aktionen mit der Kernenergie und ihren Folgen.