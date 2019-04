Viermastbark "Passat" kann wieder besichtigt werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Travemünde (dpa/lno) - Am Sonnabend (6. April) beginnt die neue Saison auf der Viermastbark "Passat". Zum Saisonauftakt gibt es kostenlose Führungen durch das Schiff und musikalische Begleitung durch den "Passat-Chor".

Das schwimmende Wahrzeichen des Ostseebades Travemünde lädt Besucher zur Besichtigung und einem Ausflug in die Geschichte der Großsegler ein. Eine Ausstellung an Bord bietet Informationen über die Geschichte des legendären "Flying P-Liners", der bis 1957 als Frachtsegelschulschiff zwischen Hamburg und der Ostküste Südamerikas eingesetzt wurde. Sie wurde wegen Sicherheitsbedenken 1957 außer Dienst gestellt und liegt seit 1960 in Travemünde vor Anker.

Ihr Schwesterschiff "Peking" wird derzeit auf einer Werft in Wewelsfleth restauriert. Sie soll nach Angaben der Hansestadt Hamburg eine der Hauptattraktionen des geplanten Deutschen Hafenmuseums werden.