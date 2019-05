Sandskulpturenausstellung in Bootshalle öffnet ihre Tore

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Travemünde (dpa/lno) - Erstmals nach zwölf Jahren gibt es von Samstag an in Lübeck-Travemünde wieder eine Sandskulpturenausstellung. Anders als die "Sandworld" am Strand der Halbinsel Priwall stehen die bis zu zehn Meter hohen Figuren in einer rund 4000 Quadratmeter großen Bootshalle am Travemünder Fischereihafen. Gestaltet wurde die Ausstellung mit dem Titel "Maritime Abenteuer" von 25 Künstlern aus elf Nationen. Sie haben innerhalb von zwei Wochen aus rund 10 000 Kubikmetern Sand nach Angaben der Veranstalter eine der größten überdachten Sandskulpturenausstellung Deutschlands erschaffen. Die Schau ist bis zum 20. Oktober zu sehen.