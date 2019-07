Touristen haben wieder Lust auf Nordseeurlaub

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leer/Schortens (dpa/lni) - Mit Beginn der Sommerferien in Niedersachsen und bald auch Nordrhein-Westfalen erwarten die Ferienorte an der Küste wieder einen Besucheransturm. Bereits 2018 waren 12,5 Millionen Übernachtungen ein Rekord für Ostfriesland. "Natürlich spielte uns dabei das gute Wetter in die Karten", sagte Imke Wemken von der Ostfriesland Tourismus Gesellschaft. Die Branche profitiere aber auch vom Trend, Urlaub im eigenen Land zu verbringen. So liegen die Buchungszahlen überwiegend auf ähnlich gutem Niveau wie 2018; in einigen Orten sieht es noch besser aus. Für Spontanurlauber kann es dagegen knapp werden.