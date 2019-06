Urlaubsorte in Schleswig-Holstein für Ferien gut gebucht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Urlaub in Deutschland liegt im Trend. Das spüren auch die Ferienorte in Schleswig-Holstein. Nicht nur an den Küsten von Nord- und Ostsee, sondern auch in der Holsteinischen Schweiz sei die Buchungslage für die Sommermonate gut bis sehr gut, sagte die Sprecherin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TASH), Manuela Schütze. Die Auslastungsquote reiche je nach Region, Ort und Ferienwoche von sehr guten 70 Prozent in der Holsteinischen Schweiz bis zu 99 Prozent in Grömitz. Viele Ferienorte gingen davon aus, dass die Gästezahlen des Vorjahres überschritten würden, sagte Schütze. Das liege auch am Supersommer 2018. Der habe mit seinen tropischen Temperaturen gezeigt, was er könne, so dass sich viele Urlauber wieder für einen Urlaub im eigenen Land entschieden hätten, sagte Jacqueline Felsmann vom Tourismus-Service Grömitz.