Tagesreisen im Norden ein Milliardengeschäft

Kiel (dpa/lno) - Tagesreisende steuern in Schleswig-Holstein mehr als ein Drittel zum touristischen Gesamtumsatz bei. Im vergangenen Jahr bewirkten 130,4 Millionen Tagesreisen einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro, wie aus dem am Mittwoch in Kiel vorgestellten Tourismusbarometer 2019 hervorgeht. Die Summe entspreche 36 Prozent des touristischen Gesamtumsatzes im Land. Nach Angaben des Fremdenverkehrsinstituts dwif sind in der genannten Zahl der Tagesreisen auch Geschäftsreisen, Verwandtenbesuche oder Fahrten zu Sportveranstaltungen enthalten. Zwei Drittel der Tagesreisenden kommen aus Schleswig-Holstein. Jeder von ihnen gibt am Tag im Durchschnitt 26,60 Euro aus. "Der Tagestourismus ist ein unterschätzter Riese", sagte dwif-Experte Markus Seibold.